Entenda briga entre Zezé Di Camargo e Rodrigo Faro, que começou há dois anos

Metrópoles - Rodrigo Faro e Zezé Di Camargo foram protagonistas de uma treta que “quebrou” a internet nesse sábado (3/7). Depois que o apresentador usou o Instagram para reclamar das notícias falsas que circulavam na web sobre ele ter se recusado a fazer o teste de Covid-19 antes de gravar um merchandising com a apresentadora Eliana, no SBT, e exigir que a emissora de Silvio Santos se pronunciasse garantindo que a informação era caluniosa, Zezé Di Camargo se manifestou.

Em um post do colunista Leo Dias, do Metrópoles, o sertanejo comentou que o comunicador “vende até a mãe por audiência”. A partir daí, a guerra entre eles foi declarada. Faro replicou e, logo em seguida, o cantor deu a sua tréplica. Mas um fato curioso na tréplica de Zezé foi quando ele disse que Faro tinha noção do que gerou aquela afirmação. “Mas não vamos tentar esclarecer os detalhes aqui, não, porque você sabe do que eu estou falando. E hoje a internet não perdoa”, disse o sertanejo.

