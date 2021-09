Equipe de Nego do Borel: "acusação não pode ser arma de torcida de reality"

Por meio de nota, a equipe do cantor comentou as acusações de que o artista teria estuprado Dayane Mello edit

Por Luiz Prisco, Metrópoles - A equipe do participante Nego do Borel se pronunciou, neste sábado (25/9), sobre as acusações de que o cantor teria estuprado Dayane Mello, em A Fazenda 13. Por meio de nota, a assessoria do artista garantiu que apoia a apuração do caso.

“A equipe Nego do Borel está acompanhando as graves acusações feitas contra o participante”, começa o texto. “Somos totalmente favoráveos a apuração de todos e quaisquer fatos que ocorram dentro do reality, bem como a oitiva de todos os envolvidos”, completa a nota.

“Não se deve tomar nenhuma conclusão com base em vídeos cortados e áudios embaralhados. Um tema grave como esse, não pode ser arma de torcida de reality show, bem como não pode ser objeto de julgamento na internet”, conclui.

