Equipe de Sarah se pronuncia após sister debochar da pandemia no BBB21

Guilherme Simmer, Metrópoles - Após Sarah debochar da pandemia de Covid-19, em conversa com Arthur, no BBB21, a equipe da sister se pronunciou no Twitter pedindo desculpas e afirmando discordar de qualquer posicionamento contra o isolamento social.

“Nós, da equipe da Sarah, gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou o isolamento social – independente da época, flexibilização dos decretos ou qualquer circunstância”, diz a nota.

“Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste”, completa o comunicado, que causou controvérsias entre os internautas nos comentários.

