Ex-BBB Arthur recebe ameaças de morte ao sair do reality

Professor de crossfit foi à rede social pedir para que as pessoas não façam isso com ninguém edit

247 - Arthur, ex-participante do programa Big Brother Brasil, relatou em suas redes que é alvo de ameaças. O professor de Crossfit, via Twitter, relatou que vem recebendo mensagens desde que saiu do reality.

"Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso", afirma Arthur.

Ele pede aos seguidores que gostam dele que não façam isso "com nenhum outro participante ou qualquer pessoa."

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.