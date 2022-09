Fábio Faria surta após Ipec indicar vitória de Lula no 1º turno, diz que instituto será fechado e web reage: vai vender Jequiti

Internautas imediatamente ironizaram o “ataque de nervos” do bolsonarista e genro de Silvio Santos edit

247 - O genro de Silvio Santos e atual ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro, Fábio Faria, ficou enfurecido com a pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (20) que aponta Lula com 47% dos votos, vencendo em primeiro turno as eleições contra 44% de todos os outros adversários.

“TSE, anote esses números que o IPEC está dando, que no dia 02 de outubro a população vai cobrar o fechamento desse instituto. Chega desses absurdos com pesquisas eleitorais!!! A hora da verdade está chegando”, disparou o genro de Silvio Santos.

Internautas imediatamente ironizaram o “ataque de nervos” do bolsonarista. Veja as reações:

Povo Brasileiro, guardem o rosto desse cara, ano que vem ele poderá estar na porta da sua casa te oferecendo Jequiti 😂 — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) September 20, 2022





O cara puto que ano que vem vai ter que apresentar Roda a Roda Jequiti e torcer pro Silvio Santos não ficar mudando o horário do programa https://t.co/48H4Z47K9r — síndrome do estou como (@dudunaweb) September 20, 2022

o ataque de pelanca do genro do silvio santos tá ridículo demais September 20, 2022

Já já vc volta a ser ministro da Jequiti — F🅰️bio Gomes 🏆🏆🏆 (@FabioGomesBH) September 20, 2022

