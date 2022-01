Famosos gritam “é 13” no Caldeirão e web aponta apoio a Lula

Apoie o 247

Metrópoles - O final do quadro Tem ou Não Tem?, do Caldeirão com Marcos Mion, fez com que os artistas gritassem “é 13” no palco do programa deste sábado (15/1). O momento foi visto na web como uma manifestação política, mesmo que fosse os dígitos que a equipe de As Five precisava para completar 200 pontos na atração.

O 13 é o número do Partido dos Trabalhadores (PT), de Luiz Inácio Lula da Silva. Ana Hikari, uma das convidadas do programa, reforçou o coro em publicação no Twitter.

“A pergunta é: diga um presente que você dá para um bebê. Você respondeu mamadeira. Calma que eu tô tenso, tô nervoso. A gente precisa que 13 brasileiros tenham respondido o mesmo que você. Só 13”, explicou Mion. “Só 13? É 13, vai”, respondeu Ana.

Gil do Vigor começou a pular e comemorar logo que percebeu a coincidência. Todos se reuniram no centro do palco para olhar o telão e esperar pelo resultado. Ao todo, 19 deram a mesma resposta da atriz e a equipe de As Five ganhou os R$ 30 mil.

“Eu vou usar esse vídeo até outubro!”, brincou Ana Hikari ao compartilhar o vídeo com os gritos do número do PT. Vale lembrar que a eleição presidencial acontece em outubro deste ano.

Veja o momento:

Eu nunca me diverti tanto num programa hahahahaha



Eu só lembro de olhar pra cara do @GilDoVigor e do @joaoluizpedrosa e ver eles arregalarem o olho quando comecei a falar É 13. Quando vi a gente já tava tudo pulando e gritando É 13 BRASIL TREZE TREZE TREZE kkkkkkkkk https://t.co/G9sbmE5ZKj — Ana Hikari (@_anahikari) January 15, 2022





