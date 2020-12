Fátima Bernardes agradece apoio de amigos e fãs após revelar câncer no útero

247 - A jornalista e apresentadora da TV Globo Fátima Bernardes agradeceu ao apoio de amigos e fãs depois de ter revelado um diagnóstico de câncer no útero. “Gratidão pelos amigos e fãs queridos emanando boas energias”, escreveu nos stories.

Em seguida, Fátima Bernardes compartilhou uma série de vídeos com manifestações de apoio que vem recebendo nos últimos dois dias. Entre os famosos que fizeram vídeos estavam Projota, Luiza Possi, Lenine, Vitor Kley, Mumuzinho, Dilsinho e Belutti, da dupla com Marcos.

O anúncio da doença foi feito na última quarta-feira (2). Ela informou que o câncer está em estágio inicial e que ela se afastará da Globo para fazer a cirurgia. “Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, postou.

