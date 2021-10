Felipe Andreoli chama Maurício Souza de "covarde": "homofobia não é opinião" (vídeo)

Apresentador criticou a postura do atleta, que não mostrou arrependimento após postagem criticando bissexualidade do fiho do Superman edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O apresentador Felipe Andreoli usou um espaço durante o programa Globo Esporte para rechaçar a postura do jogador de vôlei Maurício Souza, após o atleta fazer uma postagem criticando a bissexualidade do filho do Superman.

O apresentador criticou o fato de Maurício ter feito a postagem em uma conta com milhares de seguidores, mas ter feito seu pedido de desculpas, contendo várias ironias, em uma conta com poucos seguidores no Instagram.

Andreoli ainda chamou a atitude de “covarde” e destacou que “homofobia é crime”.

PUBLICIDADE

Veja:





PUBLICIDADE