Felipe Neto divulga foto de Lula tomando vacina e o compara a Bolsonaro

Revista Fórum - Após divulgar trechos do pronunciamento do ex-presidente Lula, o influenciador digital Felipe Neto publicou na manhã deste sábado (13) uma foto do petista vacinando e comparou com outra imagem editada, de Jair Bolsonaro, que está sendo divulgada em grupos de apoio ao atual presidente.

Na imagem de Bolsonaro, que foi divulgada pelo filho, Flávio, com a frase “a vacina é nossa arma”, a foto publicada por Felipe Neto traz outra declaração do presidente sobre o imunizante: “Vai comprar vacina na casa da sua mãe”.

