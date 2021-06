Felipe Neto sobre pesquisa que indica Lula vencendo no 1º turno: "se as eleições fossem hoje, a surra seria histórica"

"Maior pânico do Bolsonaro é ele tomar uma surra tão grande que nenhum argumento do mundo sustentaria sua tese de fraude”, declarou o youtuber Felipe Neto ao comentar a pesquisa Ipec que aponta o petista vencendo já no primeiro turno das eleições de 2022 edit

247 - O youtuber Felipe Neto comentou em suas redes sociais nesta sexta-feira (25) sobre a pesquisa Ipec que aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencendo já no primeiro turno das eleições de 2022, numa disputa contra Jair Bolsonaro.

“O maior pânico de Bolsonaro é ele tomar uma surra tão grande que nenhum argumento do mundo sustenta sua tese de ‘fraude’. Se as eleições fossem hoje, a surra seria histórica”, disse o youtuber.





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida para a sucessão presidencial do ano que vem, com 49% das intenções de voto, 26 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro, que tem apenas 23%, aponta o Ipec em sua primeira pesquisa.

Lula tem 11 pontos percentuais a mais do que a soma de seus possíveis adversários, e venceria o pleito em primeiro turno, caso as eleições fossem hoje.

O pedetista Ciro Gomes (PDT) tem 7%, empatado tecnicamente com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 5%. Luiz Henrique Mandetta (DEM), ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, aparece com 3%. Brancos e nulos somam 10%, e eleitores que não sabem ou não respondem, 3%. A margem de erro é de dois pontos.

No Nordeste, Lula ganha disparado com um elevado índice de intenção de voto (63%), contra 15% de Bolsonaro.

