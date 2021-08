Filhas de Gugu falam sobre polêmica sobre Porsche após vídeo: 'assunto muito mais sério'

247 - As filhas do apresentador Gugu Liberato, Marina e Sofia, se manifestaram nesta sexta-feira (27) após a polêmica iniciada a partir de um vídeo das gêmeas no qual relatam mentiras e manipulações da tia, Aparecida Liberato.

Um dos pontos do vídeo que mais chamou a atenção de internautas, no entanto, foi o fato de Sofia reclamar por não ter recebido permissão para comprar uma Porsche, carro com o qual "sonhava".

As gêmeas pediram para que seus críticos vejam o vídeo todo e não tirem de contexto a fala sobre o carro. "Para todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo, eu sugiro vocês a assistirem o vídeo inteiro, para vocês entenderem o contexto do vídeo. Vocês vão ver que na verdade não se trata de uma compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante por trás disso", disse Sofia.

Ela ainda informou que o vídeo foi divulgado sem permissão da dupla. "Também queria esclarecer que eu e minha irmã, a gente não deu e não daremos nenhuma entrevista para ninguém, tanto é que o nosso processo está sob segredo de justiça. Também queria falar mais uma coisa, que esse vídeo foi vazado sem o nosso consentimento, que só era pra ser visto pelos olhos da justiça. E os nossos advogados estão tomando todas as medidas possíveis para resolver isso".

Marina se pronunciou no mesmo sentido: "a gente fez um vídeo e esse vídeo foi realmente um vazamento, que a gente não faz ideia de quem vazou esse vídeo, mas foi um vazamento e eu queria sugerir para vocês que estão nos criticando assistir o vídeo inteiro, porque realmente esse vídeo não é sobre uma compra de carro que a Sofia comentou".

"Ele tem muito mais propósito do que isso. Ele é sobre um problema muito mais sério e muito maior, então eu também queria esclarecer que a gente não deu e a gente também não dará nenhuma entrevista, porque esse assunto é realmente bem sigiloso e é segredo de justiça", acrescentou.

