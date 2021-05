Flamenguistas se enfurecem com patrocínio da Havan e exigem quebra de contrato

#ForaHavan é o assunto mais comentado do Twitter na manhã desta terça-feira (11) edit

247 - O Flamengo acertou com a empresa Havan, do setor varejista, para ser a patrocinadora do clube e causou revolta em boa parte dos flamenguistas. A empresa estampará sua marca na manga das camisas da equipe rubro-negra até o final desta temporada.

#ForaHavan era o assunto mais comentado do Twitter na manhã desta terça-feira (11) .

Veja a repercussão:

Não compraremos mais o manto sagrado enquanto essa empresa patrocinar nosso Mengão. #ForaHavan pic.twitter.com/Eg3T2lECoI — Sergio Sileno 📚🔭🍻🎸🔬🌎🚀 (@silenovet) May 10, 2021

Repudiar o patrocínio da Hav*n ao Flamengo, não é uma questão de posicionamento político, ou, não é apenas sobre isso



É sobre não compactuar com o pior que temos no pais. Sobre não querer ver a marca associada a negacionista corrupto que contribui com o genocídio #ForaHavan May 10, 2021

É esse lixo humano que vai patrocinar o manto sagrado de quarenta milhões de brasileiros? Vamos ter o patrocínio de um cúmplice de genocida, negacionista, sonegador e preconceituoso mesmo?#ForaHavan pic.twitter.com/zeSIu6KaDd — Maycon Chagas fora Bolsonaro genocida (@MaiyconC) May 11, 2021

- Parabéns para o Véio da Havan por estragar a alegria de milhões de Flamenguistas#ForaHavan pic.twitter.com/jGyw8c4tGu — Jair Bolsonano🍊 (@JairBolsonano_) May 11, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.