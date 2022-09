Folha chama estrela internacional de "fracassada" e é detonada nas redes

Fãs se revoltaram nas redes sociais com a postura do jornal edit

247 - Uma matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo chamou o líder da banda Guns n Roses, Axl Rose, de “fracassado”, por conta de seu desempenho durante apresentação da banda no Rock in Rio, e gerou revolta dos fãs da banda.

Axl foi bastante criticado por conta de sua voz, que, de acordo com a reportagem, o artista “cada vez mais se mostra incapaz de entregar o que qualquer espectador deseja: talento e animação. O vocal do americano, que já foi destaque, é hoje ruim e não oferece boas expectativas para o futuro. Prova disso é o show desta madrugada”.

Que palavra grotesca "fracassado" independente das condições do artista é muito desrespeitoso um jornalista utilizar essa palavra para descrever sua atuação, lastimável tal postura, imagino que vá atingir os cliques que o mesmo deseja mas fica aqui meu repúdio. September 9, 2022

fracassado é um termo que não deve ser usado ao criticar o trabalho dos outros.



Pode criticar porém existem diversos adjetivos para usar e não ser desrespeitoso/ deselegante.



Péssimo quem escreveu a matéria. Péssimo o editor que deixou publicar — Sabrina (@_sabrina_sa_) September 9, 2022

Poxa “fracassado” é uma puta sacanagem e uma falta de respeito vindo de um jornal deste porte. Um dia o cara foi jovem e um sucesso que produziu gerações de fãs. Hoje está mais velho e dando o seu melhor em um show para uma multidão. So vejo fracasso no preconceito desta matéria. — Carlos Portela (@CarlosPortela15) September 9, 2022

Fracassado??? Cara tem 40 anos de estrada, deu a voz pelo rock, fecha a noite com 3 hs de show cantando hinos. Que a voz dele não é a mesma é fato mas isso só é novidade pra quem caiu de paraquedas esse ano no Guns. Ver Guns com Axl, Slash e Duff juntos é nostalgia pura. September 9, 2022

