Folha sofre enxurrada de críticas após atacar documentário de Joaquim de Carvalho sobre fakeada

247 - O jornal Folha de S. Paulo publicou reportagem saindo em defesa da versão oficial sobre a "facada de Juiz Fora", retratada no documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil" e desqualificou os questionamentos feitos pelo jornalista Joaquim de Carvalho sobre o suposto atentado contra o ex-capitão.

"Parlamentares e dirigentes do PT estão emulando nas redes sociais a fantasiosa tese de que a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro em 6 de setembro de 2018 pode ter sido um atentado falso, forjado pelo próprio candidato à Presidência com o objetivo de ser eleito", escreve o jornalista Ranier Bragon, em seu texto adjetivado já na primeira linha – o que revela a falta de argumentos. Curiosamente, o primeiro a dizer que Jair Bolsonaro forjou a facada foi o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) , que esteve em Juiz de Fora no dia do evento.

A reportagem gerou uma chuva de críticas nas redes e o assunto #Folha é dos temas mais comentados no Twitter.

E quantas teses fantasiosas a Folha espalha ne? “Reforma trabalhista irá gerar empregos”, “Rsforma da previdência pra não quebrar”, e “Bolsonaro moderou o discurso” e não para por aí. pic.twitter.com/fc3xIG2uqU — Luiz Guilherme Burlamaqui (@Lugui11) September 16, 2021





"A Folha acha que me intimida, mas está muito enganada", diz Joaquim de Carvalho

Joaquim afirma que irá responder ao interrogatório enviado pela Folha, jornal que parece ter a intenção de confirmar a versão oficial sobre o episódio de Juiz de Forahttps://t.co/13WpepQeKa — Leila Argollo Lula da Silva (@Leila_Argollo) September 16, 2021

Pois então eu quero que algum perito me mostre se essa imagem aqui foi editadahttps://t.co/YrHqjuDKay pic.twitter.com/MF2FNijToA — Arthur William ☭🇧🇷 (@ArthurWilliam_) September 16, 2021

"petistas"... nossa que vergonha hein folha de sao paulo — artevillar (@artevillar1) September 16, 2021

Fantasiosa por que?

1. Frequentava clube tiro: "optou" por faca?

2. Camiseta zero sangue?

3. Estava na área de organizadores

4. Carlos nao o conhecia, pq o evitou?

5. Segurancas o protegeram?

6. De onde saiu tto lenço branco?

7. Cicatriz andou?

Fantasioso é não questionar isso — DricaCamaraRio (@DricaCamaraRio) September 16, 2021

Por que a @folha, que publicou ficha falsa da Dilma em primeira página em 2009, fica tão incomodada com um documentário que aponta dúvidas na investigação da facada?

O jornal, de toda forma, passa recibo gigante ao fazer "reportagem" editorializada sobre o tema.@folha_ombudsman https://t.co/jYG19GITnJ — rodrigo vianna 🇧🇷🇺🇾🇦🇷🇵🇾🇧🇴🇻🇪🇨🇺🇨🇴 (@rvianna) September 16, 2021