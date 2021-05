Freixo: dinheiro do Bolsolão de Bolsonaro poderia comprar 58 milhões de vacinas da Pfizer e pago 5 milhões de auxílio

247 - O deputado federal Marcelo Freixo usou suas redes sociais nesta segunda-feira (10) para condenar mais um escândalo do governo Bolsonaro, o “Bolsolão”.

“Bolsonaro gastou, às escondidas, R$ 3 BILHÕES do orçamento p/ comprar apoio de deputados e tratores superfaturados. Isso pagaria 5 MILHÕES de auxílios emergenciais de R$ 600 e 58 MILHÕES de doses da vacina Pfizer no valor da 1ª oferta. Governo corrupto e assassino! #Bolsolao”, disse Freixo.

O escândalo do orçamento secreto de Bolsonaro , com o uso de R$ 3 bilhões em verbas do Orçamento Federal de 2020 para contemplar ações patrocinadas por parlamentares bolsonaristas e do Centrão e, com isso, comprar seu apoio ao governo, já tem nome: “Bolsolão”. E está sendo comparado por especialistas ao escândalo dos "Anões do Orçamento", que no início dos anos 1990 culminou na instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e resultou na cassação de seis deputados. Outros quatro renunciaram ao mandato antes da conclusão das investigações.

