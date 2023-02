Galvão Bueno revela se xingou Neymar de idiota e a ponta quem vazou seu áudio

Apoie o 247

247 - Galvão Bueno falou sobre um episódio que terminou com uma grande amizade entre ele e Neymar. De acordo com reportagem do portal Notícias da TV, o narrador revelou pela primeira vez se xingou ou não o jogador da seleção brasileira de idiota. Não satisfeito com isso, a estrela da Globo também deu detalhes sobre quem foi o responsável por vazar o áudio durante a transmissão.

"Acho o Neymar um craque, mas naquele dia ele teve uma atitude exagerada (em campo). Aí eu tava com o Júnior e com o Roger na transmissão", começou antes de dizer quem foi o responsável por vazar o áudio.

“O Roger é um ótimo comentarista, mas ainda é cabaço. Ele deixou o microfone aberto, do meu lado. Aí eu falei 'Que coisa idiota' e só pegou o 'idiota'. Foi uma atitude idiota. Eu nunca xinguei ninguém, sempre me pautei no limite do respeito. Não seria indelicado", insistiu antes de encerrar o caso. "Eu não chamaria o Neymar de idiota. Eu disse que a atitude dele foi idiota".

