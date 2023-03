Geraldo Alckmin diz que todo mês capina por três horas em sua cidade natal todo mês (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 com Chat GPT - Durante uma cerimônia da Federação Nacional dos Engenheiros em São Paulo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), surpreendeu a plateia ao descrever sua rotina longe dos compromissos políticos. Ele contou que pelo menos uma vez por mês, dirige seu carro até Pindamonhangaba, cidade em que nasceu, para capinar por três horas.

Em um vídeo postado em sua rede social em fevereiro de 2022, Alckmin é visto empunhando uma enxada e dizendo: "O #tbt de hoje vai pra quem ficou curioso sobre o meu esporte e passatempo favorito: capinar. É aí que eu aproveito pra botar as ideias em ordem". Durante sua fala na cerimônia, Alckmin diverte a plateia ao contar que foi abordado por um grupo que o reconheceu após horas capinando e o constrangeram pedindo uma foto.

"Um dia todo lá, todo esfarrapado, sujo de lama, para uma van, aí um pessoal indo para um casamento no bairro do Ribeirão Grande. Descem umas moças todas elegantérrimas de longo e os rapazes de terno e aí queriam tirar retrato. Aí eu expliquei: ‘Olha, eu estava aqui na enxada, agora vim aqui no bar’. Um deles falou: ‘Doutor, nós conhecemos bem isso. É pouca enxada e muito bar'", brincou Alckmin.

O #tbt de hoje vai pra quem ficou curioso sobre o meu esporte e passatempo favorito: capinar. É aí que eu aproveito pra botar as ideias em ordem. #GeraldoTáOn✅ pic.twitter.com/icDW9fiK00 — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) February 3, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.