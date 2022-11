Gilberto Gil recebe chuva de solidariedade após ser atacado no Catar; internautas cobram imediata punição do agressor

Cantor recebeu vários insultos por parte de bolsonaristas durante a Copa do Mundo do Catar edit

Apoie o 247

ICL

247 - Indignação. Foi com esse sentimento que internautas assistiram a um vídeo que viralizou nas redes de bolsonaristas atacando Gilberto Gil durante a Copa do Mundo no Catar, neste sábado (26), com chavões mentirosos criados pelos extremistas.

Internautas além de prestarem solidariedade ao ícone da MPB, também cobram que o agressor seja identificado e punido.

Veja a repercussão:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.