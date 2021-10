Gleisi bomba nas redes após entrevista na GloboNews e ganha elogios dos internautas

Apoie o 247

247 - Internautas subiram a #Gleisi nos assuntos mais comentados do Twitter após a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, conceder entrevista à GloboNews neste domingo (4), ao lado do coordenador do MTST, Guilherme Boulos, e do deputado federal Marcelo Freixo.

Os internautas ressaltaram que a petista foi certeira em questões importantes para o Brasil, como o lawfare promovido pela Lava Jato e o impeachment de Jair Bolsonaro

Já Boulos falou que a imprensa precisa parar de colocar a esquerda e Bolsonaro como “duas faces da mesma moeda”. O psolista deixou claro que o presidente defende tortura e ditadura. Enquanto a esquerda do Brasil quer democracia e comida na mesa do trabalhador.

“Eu vejo na imprensa uma tentativa de igualação. ‘Duas faces da mesma moeda: a esquerda e o Bolsonaro’. Temos que parar com isso. Não são duas faces da mesma moeda. Deste lado, tem gente que joga o jogo da democracia, que defende as liberdades e os direitos sociais. Do outro, tem um cara que defende tortura. Alguém que ameaça golpe todo mês. Que não sabe jogar o jogo democrático”, afirmou ele.

Veja a repercussão:

Muito bom, muito digno. O chato foi a Julia bater na tecla na autocrítica do PT. Mas a @gleisi se saiu muito bem. O trio deu orgulho! https://t.co/EAq8S354ZM — José de Abreu (@zehdeabreu) October 4, 2021

A gleisi é um trator.

A mulher tem um dominio de conteúdo e de oratório absurdo. — Biazita gomes (@biazitagomes) October 4, 2021

A cara da Júlia depois da fala da Gleisi sobre a Petrobrás e o juizeco, não tem preço. Obrigada, @gleisi PUBLICIDADE October 4, 2021

A Julia Dualib ( GN ) não escondia o ódio quando fazia pergunta à Gleisi no programa de ontem. Claro que não podia faltar Venezuela . Que vergonha . Gleisi foi gigante. — SARGENTO PIMENTA (@PauloSchiavon2) October 4, 2021

A Gleisi esfregou a cada dos maluco no chão ao vivassoo hahahaha https://t.co/11Kv0t4I28 — El Incansavel Tedão (@Tedao13) October 4, 2021









