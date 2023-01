Globo decide não renovar contrato de Jade Picon, diz jornalista

Atriz e influencer recebeu críticas do Sindicato dos Artistas por papel na novela das 9 edit

247 - A atriz e influenciadora Jade Picon deve deixar a Globo no segundo semestre deste ano, segundo André Romano, do Observatório da TV. Ela não terá seu contrato renovado, diz o jornalista. Jade está atuando na novela Travessia, e recebeu muitas críticas de telespectadores e do Sindicato dos Artistas.

