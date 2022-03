Globo exibirá duas novelas das 21h simultaneamente

Apoie o 247

ICL

247 - A Globo anunciou que a nova novela de João Emanuel Carneiro, autor de "Avenida Brasil", irá ao ar no Globoplay, com previsão para estrear no final deste ano. O nome da nova trama é "Olho por olho". Na mesma época, a emissora lançará na TV a nova novela de Glória Perez, "Travessia". Duas novelas das 21h estarão no ar simultaneamente.

De acordo com Ricardo Waddington, diretor de Entretenimento da Globo, "em termos de valores de produção e qualidade artística, é como se estivéssemos entregando ao público duas novelas das nove ao mesmo tempo, uma na TV Globo, outra no Globoplay".

"Isto só é possível graças à capacidade de produção dos Estúdios Globo, que se adaptaram rapidamente às necessidades de criar, desenvolver e produzir conteúdos multiplataforma", disse. "Nossa aposta é que entre uma e outra, o público vai optar por acompanhar as duas tramas", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE