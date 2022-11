Gravação na Record termina em pancadaria entre ex-participantes de reality (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A violência em A Fazenda 14 (Record), que teve dois participantes expulsos por agressão, se reflete fora do reality. Nesta quarta-feira (9), o peão eliminado Vini Büttel trocou socos com o ex-participante do Power Couple Brasil (Record) e BBB 20 (Globo), o ex-jogador de futebol Hadson Nery, o Hadballa na gravação do do "Celeiro da Justiça", apresentado por Lucas Selfie. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas separando a briga e os ex-participantes de realities com sangue no rosto. Nas imagens, é possível ouvir "para Hadson" e a mulher tentando acalmar o ex-jogador. Também participavam das gravações o peão eliminado de A Fazenda 14, Lucas Santos, e Liziane Gutierrez, que esteve na temporada passada do reality.

🚨AGORA: O ex-fazenda Vini Buttel foi pra cima do Hadson (Hadballa) e deu socos no ex-bbb. pic.twitter.com/D2QvE7yASk — CHOQUEI (@choquei) November 9, 2022

