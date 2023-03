Hacker invade perfil de Neymar e xinga 'Choquei' no Twitter

Apoie o 247

ICL

247 — O perfil oficial de Neymar Jr. e de sua irmã, Rafaella, no Twitter, foram invadidos por um hacker na tarde desta terça-feira (28). Com mais de 61 milhões de seguidores na rede social, o jogador da Seleção Brasileira teve inúmeras postagens aleatórias publicadas em seu perfil, inclusive com xingamentos ao perfil “Choquei”. As postagens foram removidas pouco tempo depois.

Já no perfil de Rafaella, os hackers enviaram uma mensagem para a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar. No Instagram, a irmã do camisa 10 do PSG se explicou: “não fui eu que postei aquelas coisas. Tudo mentira. Eu nem tenho o aplicativo no meu celular”.

🚨AGORA: Conta do Neymar no Twitter é hackeada e hacker posta frases aleatórias. pic.twitter.com/2nbDv0Nehn — CHOQUEI (@choquei) March 28, 2023

🚨FAMOSOS: Rafaella, irmã do Neymar, também tem o perfil hackeado: “Te amo Bruna Marquezine”. pic.twitter.com/oo9rhbgHfw — CHOQUEI (@choquei) March 28, 2023

🚨FAMOSOS: Rafaella, irmã de Neymar, se pronuncia após ter o perfil hackeado no twitter: “Não fui eu que postei aquelas coisas. Tudo mentira. Eu nem tenho o aplicativo no meu celular”. pic.twitter.com/foDuCKsPqI — CHOQUEI (@choquei) March 28, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.