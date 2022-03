Homem invade casa de Diogo Nogueira e ameaça Paolla Oliveira. Casal vai parar na delegacia

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor Diogo Nogueira passou por um susto no início de fevereiro, quando um fã teve acesso ao seu condomínio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e tentou invadir sua casa. As informações são do portal G1.

O homem, que parecia ter algum tipo de distúrbio, chegou ao local acusando a namorada do cantor, a atriz Paolla Oliveira, de ter sumido com o celular. A informação foi dada pela colunista Fábia Oliveira, nesta quarta-feira (16).

Isso aconteceu há um mês, no início de fevereiro, foi um episódio desagradável, mas já foi completamente superado”, disse Afonso Carvalho, empresário de Diogo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado na 16ª DP, na Barra da Tijuca, segue sendo apurado e uma medida protetiva também foi solicitada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE