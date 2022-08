Iludidos, bolsonaristas transformam audiência do Flow em instituto de pesquisa

Apoie o 247

247 - Negando as evidências apresentadas por todos os institutos de pesquisa, que indicam uma real possibilidade de Lula ser eleito no primeiro turno, bolsonarismo invadiram em peso a live do Flow podcast com a presença de Jair Bolsonaro e sustentaram a audiência do programa.

Uma das maiores entusiastas foi Carla Zambelli, que compartilhou matéria sobre as “295 mil pessoas que acompanharam simultaneamente a participação de Bolsonaro”.

Pela margem de erro do Instituto @Datafolha- 6 mil pessoas. @jairbolsonaro é um fenômeno!

“Pela margem de erro do Instituto @Datafolha- 6 mil pessoas”, ironizou a bolsonarista.

O youtuber Felipe Neto, no entanto, destacou uma questão importante: a origem da audiência.

“Live do Bolsonaro no Flow contou com 80% do público feito por bolsonaristas (enquete do próprio Flow). Isso para ele é uma notícia péssima, pq a ideia de ir num podcast é expandir o discurso para fora da bolha de fanáticos e parecer um candidato “bacana”. Não conseguiu”, expôs.

Live do Bolsonaro no Flow contou com 80% do público feito por bolsonaristas (enquete do próprio Flow).



Isso pra ele é uma notícia péssima, pq a ideia de ir num podcast é expandir o discurso pra fora da bolha de fanáticos e parecer um candidato "bacana".



