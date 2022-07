Imoral, criminoso, abjeto: internautas repercutem tietagem de Lira em convenção de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira, que deveria cuidar dos interesses da nação e manter uma postura descolada de Jair Bolsonaro, ao participar da convenção do PL no Maracanãzinho, vestindo uma camisa com os dizeres “Bolsonaro 22” e tietando chefe do executivo no palco, “mostrou a completa falta de vergonha na cara”, apontaram diversos internautas ao criticar sua postura.

Internautas ressaltam que Jair Bolsonaro promoveu um ataque às urnas na semana, ao deslegitimar o processo eleitoral em reunião com embaixadores e Lira, que cuida ultimamente do "orçamento secreto", mantém o completo silêncio sobre o episódio.

Veja e repercussão:

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, durante o evento de hoje com Bolsonaro.



O chefe de um Poder fazendo campanha pro presidente.



Agora me diz, por que será que Bolsonaro comete crimes de responsabilidade impunemente? 🤔🤡



Foto: Mauro Pimentel/AFP pic.twitter.com/Tp8vw2Tvl2 — Quebrando o Tabu (@QuebrandoOTabu) July 24, 2022

Arthur Lira na convenção de Bolsonaro. O senhor não tem vergonha? E quer me cassar por uma pergunta tão singela? pic.twitter.com/fhCYYfsqbA — Glauber Braga (@Glauber_Braga) July 25, 2022

Qual a chance do canalha bolsonarista @ArthurLira_ dá algum andamento num pedido de Impeachment contra Bolsonazi!? 🤔 🤨#ForaBolsonaro pic.twitter.com/kD36eGeOUc — Gustav 🚩 (@GustavRamski) July 24, 2022

O presidente da Câmara Federal ⁦@ArthurLira_⁩ , gestor do orçamento secreto, virou cabo eleitoral do presidente delinquente! pic.twitter.com/rwFpGfIwMw July 24, 2022

Com Lira e Ciro Nogueira no palanque, acabou essa conversa fiada, em "off" ou não, de que de que Centrão condena os desmandos arbitrários de Bolsonaro. — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) July 24, 2022

Alagoanos, não reelejam Artur Lira.

É crucial que nunca mais tenha cargo público algum. — Artemis (@esquerdeando) July 19, 2022





