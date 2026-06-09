Influenciador que alega ter filmado OVNI chora ao mostrar cabra morta: "Vocês são horríveis”

247 - O influenciador Mayk Leão, que ganhou grande repercussão nas redes sociais após publicar imagens de um suposto OVNI no Paraná, voltou a preocupar seguidores nesta terça-feira (9) ao relatar a morte de uma cabra em sua propriedade. Visivelmente abalado, ele apareceu chorando em vídeos publicados nas redes sociais e sugeriu que o animal teria sido morto.

Mayk afirmou ter encontrado a cabra sem vida na fazenda onde mora, dias depois de viralizar com registros de luzes coloridas no céu. O influenciador disse estar com medo da exposição repentina e da presença de desconhecidos nas proximidades de sua casa.

Nas imagens divulgadas, Mayk aparece emocionado ao mostrar o animal morto. “Tem um bichinho meu morto. Mataram a Margarida. O próximo serei eu? Vocês são horríveis”, disse aos prantos.

O episódio ocorre em meio à repercussão do vídeo publicado pelo influenciador em 31 de maio, quando ele afirmou ter registrado luzes piscando intensamente sobre uma região serrana do Paraná. Desde então, Mayk passou a relatar preocupação com a movimentação de curiosos e pessoas desconhecidas perto da propriedade.

Influenciador diz estar com medo após viralizar.

Nos últimos dias, Mayk Leão afirmou que a exposição causada pelo vídeo teria atraído pessoas à região onde vive. Segundo ele, a situação alterou a rotina na propriedade e gerou sensação de insegurança.

“Estou com muito medo. Tem gente que diz que é mentira, que inventei. Tem gente em tudo que é canto. Tive que ligar para os meus pais virem me proteger porque não posso mais ficar sozinho”, afirmou.

O influenciador também relatou ter visto pessoas sem identificação nas proximidades da residência. “Tem um monte de gente aqui sem se identificar, em carros escuros. Eu não sei o que vão fazer comigo. Não posso nem deixar meus bichinhos livres mais. Estou horrorizado dentro de minha própria casa”, declarou.

As falas ampliaram a preocupação de seguidores, que passaram a acompanhar os relatos do influenciador depois da viralização do suposto avistamento. Mayk já havia feito desabafos públicos sobre medo e invasões à região onde mora.

Vídeo de luzes no céu impulsionou seguidores.

O caso ganhou repercussão nacional após Mayk publicar um vídeo mostrando luzes coloridas e intermitentes no céu. Na ocasião, ele afirmou ter percebido comportamentos incomuns nos animais da propriedade e ouvido ruídos estranhos vindos do alto.

A gravação circulou rapidamente nas redes sociais e levou o número de seguidores do influenciador a crescer de forma expressiva. Segundo as informações divulgadas, o perfil de Mayk passou de cerca de 46 mil seguidores para mais de 2 milhões em apenas três dias.

O material também passou a ser analisado por grupos ligados à ufologia, que se interessaram pelas imagens e pelos relatos feitos pelo influenciador. Apesar da repercussão, não houve confirmação oficial de que as luzes registradas fossem um objeto voador não identificado.

FAB não registrou anormalidades na região

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que não registrou qualquer anormalidade ou objeto desconhecido nos radares da região na data do suposto avistamento. A manifestação da FAB não impediu que o caso continuasse mobilizando internautas e grupos interessados no tema.

Desde a publicação do vídeo, Mayk tem usado as redes sociais para relatar os impactos da exposição em sua vida pessoal. Segundo ele, a presença de pessoas nos arredores da propriedade e a morte da cabra Margarida intensificaram a sensação de vulnerabilidade.

O influenciador atribuiu o episódio envolvendo o animal ao clima de tensão gerado após a viralização das imagens. Até o momento, com base nas informações fornecidas, não há confirmação oficial sobre as circunstâncias da morte da cabra.

A sequência de relatos mantém o caso em evidência nas redes sociais, agora não apenas pelo suposto OVNI, mas também pelos desdobramentos envolvendo a rotina de Mayk Leão, a segurança da propriedade e o impacto da exposição repentina sobre o influenciador e seus animais.