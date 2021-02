Internautas acusam arbitragem de favorecer o Flamengo na disputa do Brasileirão (VÍDEO)

A #roubado está entre os assuntos mais comentados do Twitter edit

247 - Após o Flamengo perder para o São Paulo por 2 a 1 e o Internacional empatar em zero a zero com o Corinthians na noite desta quinta-feira (25), internautas acusam o Internacional de ser desfavorecido na arbitragem, beneficiando desta forma o Flamengo.

A #roubado está entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta-feira (26).

Mesmo com o Flamengo perdendo de 2x1 para o São Paulo, o Internacional precisava vencer o Corinthians para vencer o campeonato.

