Internautas acusam youtuber de humilhar entregador de aplicativo: “show de preconceito” (vídeo)

247- O youtuber Vitor Santos causou indignação dos internautas após vir à tona um trecho de sua participação num podcast relatando uma situação que vivenciou com um entregador de aplicativo.

Vitor disse que sem querer falou o nome de seu cachorro perto do trabalhador quando recebeu uma entrega podendo, no futuro, ser alvo de algum assalto por conta do homem ter acesso a identidade do animal.

Preocupado, Vitor disse que armou um plano com seu irmão para poder se blindar de uma possível violência. Foi ao local em que o entregador trabalha, inventou uma desculpa de entrega de panetone para poder solicitar seu nome completo. Desta forma, segundo ele, ficaria mais seguro para tomar medidas futuras.

O relato do youtuber gerou revolta nas redes.

“Nojo”, disse um internauta!

Já outro, destacou: “revoltante”.

