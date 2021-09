Internautas alertam Zé Trovão: "terá o mesmo destino de Sara Winter"

Apoie o 247

247 - Após caminhoneiros realizarem nesta quarta paralisações em trechos de rodovias e ameaçarem furar o bloqueio contra o STF, sob a liderança de Zé trovão, Jair Bolsonaro baixou o tom pediu a aliados nesta quarta-feira (8) que façam contato com caminhoneiros alinhados ao governo para liberar as rodovias bloqueadas depois das manifestações golpistas do dia 7 de setembro.

Depois do pedido de Bolsonaro, Zé Trovão apelou ao mandatário: “Pelo amor de Deus. A minha vida está destruída. Estou hoje sendo perseguido politicamente, com mandado de prisão. Nunca mais ver minha família”.

Internautas apontaram semelhanças da trajetória do caminhoneiro com a extremista Sara Winter. Ela promoveu diversos ataques contra o STF e foi abandonada por Jair Bolsonaro. Afastada do meio político, hoje a ex-bolsonarista, que chegou a ser presa por ordem do STF, cumpre prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

Veja a repercussão:

Lista atualizada dos que levaram um pé na bunda pelo Bozo e viram o sol nascer quadrado logo após

Sara Winter 🆗

Daniel Silveira 🆗

Bob Jeff🆗

Zé Trovão 🕙 — Mônica Carvalho Crystal (@crystalforall) September 9, 2021

Alá a Sara Winter de chapéu… 😁😁😁 pic.twitter.com/vefMYMRlOM — Barbara Gancia (@barbaragancia) September 9, 2021

Zé Trovão não aprendeu nada com a Sara Winter? Bolsonaro usa e joga o bagaço fora. PUBLICIDADE September 9, 2021

