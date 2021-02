Internautas comemoram mais uma derrota da Lava Jato: “Lula, inocente!”

Internautas comemoraram o fato de que a maioria da Segunda Turma do STF decidiu liberar o compartilhamento da íntegra das mensagens vazadas da Operação Lava Jato com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) edit

247 - Internautas comemoraram o fato de que a maioria da Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu liberar o compartilhamento da íntegra das mensagens vazadas da Operação Lava Jato com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com o gesto, vem à tona a troca de mensagens entre os membros da força-tarefa e a promiscuidade envolvendo o uso da operação para fins políticos pessoais, incluindo eliminar Lula do processo eleitoral para beneficiar Jair Bolsonaro. Com provas fajutas , o petista foi afastado do pleito, beneficiando a extrema-direita.

Veja a repercussão:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.