Internautas pedem criação da "CPI do Bolsolão" para investigar orçamento secreto de Bolsonaro

247 - Pedidos para a instalação da chamada "CPI do Bolsolão" tornaram-se um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil nesta quinta-feira (18).

Circula pelas redes sociais um abaixo-assinado que pede a criação da comissão. Até o momento, o "documento" conta com 3395 assinaturas.

O site que abriga o abaixo-assinado explica o motivo da mobilização. "Uma lei de 2020 criou um negócio chamado de 'emenda do relator', que permite que políticos usem como bem entenderem uma quantidade x do dinheiro da União. Esse gasto de dinheiro público não é nada transparente: é quase impossível a gente saber quem pegou o dinheiro e como ele foi gasto. Foi assim que nasceu o tal do 'orçamento secreto': ele é essa parcela de dinheiro que fica separada pros deputados e senadores poderem pegar e usar sem ter que explicar nada pra ninguém. Mais de 3 BILHÕES de reais foram gastos assim, e há suspeitas que esse dinheiro serviu para comprar votos de parlamentares, para eles aprovarem os interesses do governo".

O site, apoiado pelos movimentos Banda Ativista, Instituto Cidade Democrática, Boca de Lobo, Tesoureiros do Jair e Causas de Humanas, diz ainda: "o governo distribuiu mais de R$62,3 bilhões para deputados e senadores, e ninguém sabe o que foi feito com esse dinheiro. Num momento em que milhares de brasileiros correm o risco de morrer de fome e Bolsonaro diz que não há dinheiro para Nada, 3 bilhões de reais podem estar quentinhos no bolso de alguns políticos. É isso mesmo que você leu: há graves suspeitas que esses recursos foram usados para comprar votos de parlamentares. Esse pode ser o caso mais grave de corrupção em compra de votos da história do Brasil. Foi assim que Bolsonaro se livrou do impeachment! E não tem ninguém investigando. Assine e compartilhe essa petição para pressionar parlamentares a abrir uma CPI para investigar o caso do Bolsolão".

