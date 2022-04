Internautas pedem que Lula quebre o sigilo de 100 anos de Bolsonaro e assunto bomba no Twitter

Apoie o 247

247 - A manhã desta quarta-feira começou com a #Lulaquebraosigilo entre os assuntos mais comentados do Brasil na rede social Twitter. Internautas reivindicam que, caso seja eleito, o petista quebre o sigilo imposto por Bolsonaro de 100 anos em temas essenciais para a sociedade, como questões envolvendo a vacina, uso de cartão corporativo e ações escusas do clã Bolsonaro envolvendo o gasto público.

O próprio Lula sinalizou que poderá quebrar os sigilos impostos caso venha a ser eleito chefe do Executivo, em entrevista concedida a blogueiros nesta terça-feira.

“Faça um levantamento das denúncias contra ele [Bolsonaro] e veja que nenhuma foi apurada. No nosso governo, tinha a lei da transparência, que permitia que as pessoas soubessem das coisas. Agora não se sabe sobre mais nada. Falou mal do filho? Sigilo por 100 anos. Falou mal do Pazuello? Sigilo por 100 anos. Como vai esconder mentira por 100 anos? Nós vamos ter que desvendar essas mentiras, obviamente”, disse Lula.

Veja a repercussão:

LULA QUEBRA O SIGILO para a gente ver o miliciano e seu rebanho desesperado. Vamos desmacarar todas as mentiras do genocida! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 27, 2022

se ainda falta algum motivo pra votar no LULA, pensa na manchete dos jornais em 2023:



“LULA QUEBRA O SIGILO DE 100 ANOS das falcatruas do Bolsonaro e miliciano vai para cadeia” CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 27, 2022





LULA QUEBRA O SIGILO!



E o clã miliciano não chegará ao dia de São Sebastião em liberdade. — Aquiles (@linsaquiles) April 27, 2022









