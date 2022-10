Internautas resgatam vídeo de Bolsonaro "puxando saco" de Lula e sua equipe: gente competente

Apoie o 247

247 - Internautas resgataram um vídeo do então deputado federal Jair Bolsonaro "puxando saco" do ex-presidente Lula enquanto o petista exercia seu mandato.

Bolsonaro usou a tribuna da Câmara para exaltar o petista e sua equipe, elogiando uma possível indicação de José Genoíno para o Ministério da Justiça. “Gente competente”, disse.

Veja:

O Lula não mente, veja o bozo quando puxava o saco do Lula Presidente pic.twitter.com/rrFf26Vb3D October 17, 2022

