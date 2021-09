Ivete Sangalo diz que “não se vive sem democracia” e canta “Apesar de Você”, hino da resistência, com Daniela Mercury (vídeo)

Apoie o 247

247 - As cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury aproveitaram o programa exibido no canal Multishow para fazerem um discurso contra as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro.

Mercury iniciou sua fala dizendo que “80% da população ama a democracia” e que é “preciso lutar por ela”. A cantora também fez a defesa da urna eletrônica e disse que é preciso "manter a harmonia entre os poderes".

Ivete seguiu ao discurso da colega e disparou: “Se não vira baderna né minha irmã”.

Na sequência, Ivete sugeriu como canção a música "Apesar de Você”, música de Chico Buarque que virou um hino de resistência contra a ditadura militar.

"Não se viva sem democracia" SANGALO, ivete



O papo da @ivetesangalo com a @danielamercury sobre DEMOCRACIA foi NECESSÁRIO demais! ✨ #MúsicaBoaAoVivo