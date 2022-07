"Jair estimula a violência": internautas inundam Twitter com declarações agressivas de Bolsonaro (vídeos)

Apoie o 247

Por Guilherme Levorato, 247 - Após o assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge José Guaranho em Foz do Iguaçu (PR), o tema da violência política foi colocado no centro do debate.

Jair Bolsonaro (PL) logo tratou de se esquivar, dizendo não ser responsável por qualquer incitação ao ódio.

É impossível, porém, negar o passado, amplamente registrado nas redes sociais.

Na manhã desta quarta-feira (18), internautas inundaram o Twitter com postagens que recordam declarações agressivas de Bolsonaro. O termo "Jair estimula a violência" se tornou um dos mais comentados na rede social.

