'JAIR FROUXONARO' bomba no Twitter por silêncio após derrota eleitoral

247 - O termo “JAIR FROUXONARO” bombou no Twitter diante do silêncio do presidente após perder o segundo turno eleitoral para o candidato Lula (PT). Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre isso, mas marcou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 1º.

Ao mesmo tempo, caminhoneiros bolsonaristas, para contestar o resultado das urnas, desde segunda-feira, 31, estão realizando bloqueios em diversas rodovias do País, causando falta de produtos em supermercados, além de falta de combustíveis.

Bolsonaro nada fez até o momento para impedir a crise causada por seus apoiadores.

Bora subir? JAIR FROUXONARO pic.twitter.com/c5F8Fa7Cjj — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) November 1, 2022





ANISTIA NÃO pic.twitter.com/UBJmbAviii — volto presidente (@g4br7elc) November 1, 2022





ATENÇÃO: Imagens ao vivo do JAIR FROUXONARO no palácio da alvorada. pic.twitter.com/eZyz1w1Mgv — Jacques Collin (@Jacques_Collich) November 1, 2022

