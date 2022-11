Janones desmascara desculpa de Eduardo Bolsonaro para se esbaldar na Copa: “não foi em viagem oficial”

Apoie o 247

247 - André Janones confirmou mais um elemento que põe em xeque qualquer justifica de Eduardo Bolsonaro para sua ida à Copa do Catar. De acordo com o deputado, o filho do ocupante do Planalto não estava em viagem oficial.

"Atenção! Informação oficial! Acabei de checar com a câmara dos Deputados: Eduardo Bolsonaro NÃO ESTÁ EM VIAGEM OFICIAL AO CATAR! Mais uma vez ele mente pro gado burro! Faz o “B”, OTÁRIO!", disse.

Atenção! Informação oficial! Acabei de checar com a câmara dos Deputados: Eduardo Bolsonaro NÃO ESTÁ EM VIAGEM OFICIAL AO CATAR!



Mais uma vez ele mente pro gado burro! Faz o “B”, OTÁRIO! 🤡 November 29, 2022





