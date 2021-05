Jean Wyllys diz que Ciro é "coronel mentiroso" e Tico Santa Cruz inventa que acusação seria "xenofobia"

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL) e o vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz, protagonizaram cenas de bate-boca nas redes sociais por conta de Ciro Gomes nesta terça-feira (18).

Tudo começou quando Wyllys rebateu um comentário de Ciro dizendo que Lula “é o maior corrupto da história brasileira”. “Disse o coronel mais mentiroso da história brasileira (Já que ele se dá o direito de dar declaração que quer para aparecer, a gente tem todo o direito de responder usando o mesmo expediente; porém, se eu fosse, botava uma melancia no pescoço: daria mais resultado)”, disse Wyllys.

Disse o coronel mais mentiroso da história brasileira (Já que ele se dá o direito de dar declaração que quer para aparecer, a gente tem todo o direito de responder usando o mesmo expediente; porém, se eu fosse, botava uma melancia no pescoço: daria mais resultado). https://t.co/AetSlYWYh3 May 17, 2021





Na sequência, Tico Santa Cruz encontrou xenofobia na argumentação de Wyllys. “Por que você chama o @cirogomes de Coronel? Ele é dono de alguma Tv, Rádio, veículo de comunicação ou algo do tipo? Porque pode soar meio xenófobo esse termo e acho que xenofobia não combina com você querido Jean! Faça suas críticas sem usar esse termo”, escreveu o cantor.

Wyllys então rebateu: “Tico, ‘xenofobia’? Não fode, cara! Por favor, seja honesto nos argumentos. Melhor você assumir que é cabo-eleitoral dos Ferreira Gomes do que vir com esse papo de “xenofobia”, banalizando inclusive o que é ‘xenofobia’. Poupem-me. Só quero saber do que pode dar certo!”.

Eu não compartilho do antipetismo como também não compartilho de xenofobia.

Então o ideal é que NÓS façamos de nossas atitudes aquilo que esperamos de nossos candidatos. Longe de mim querer um conflito com você! Faça suas críticas dentro do campo das ideias ❤️🌹 — Tico Santa Cruz Vacina Para Todos! (@Ticostacruz) May 17, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.