Joaquim de Carvalho vai parar nos Trends após questionar influência das Forças Armadas: "Onde foi que erramos?"

247 - O jornalista do Brasil 247 Joaquim de Carvalho vai parar nos Trends na manhã desta quarta-feira (20) após questionar a influência histórica das Forças Armadas na vida política do país.

"O ex-presidente do STF Nelson Jobim consulta militares para saber se Lula tomará posse se Lula for eleito democraticamente. Onde foi que erramos?", tuitou o jronalista ao comentar o assunto reproduzido no portal do Brasil 247.

O ex-presidente do STF Nelson Jobim consulta militares para saber se Lula tomará posse se Lula for eleito democraticamente. Onde foi que erramos?



A pergunta do jornalista gerou diversas respostas e sua postagem foi parar em um dos assuntos mais comentados do Twiteer.

Veja algumas respostas:

Erramos historicamente na formação da República . Tem mais erros, mas o recentes foi o movimento diretas já, que não obteve sucesso. Foram para transição Democrática e nisto as bengalas continuaram e continuam sustentando está Democracia de bengala.

Só o fato dessa consulta já é um absurdo. Quem manda é o povo e é assim que deve ser. Ponto. — Francisco José Palácio (@fj_palacio) April 20, 2022



Eu não tinha dúvidas que há muito movimento no subsolo.

A consulta de Nelson Jobim aos militares é a prova de q há golpe em andamento.

Nada é feito na possibilidade de fim de mandato agora. — velinda luciana🚩❤🇧🇷 (@VelindaDe) April 20, 2022

Quando não puniram militares, quando deixaram a existência do stm, quando foi feita a constituição, quando não prenderam Aécio, quando não prenderam bolsobosta, quando a suprema corte não ajudou a garantir que Dilma continuasse presidente.

Criamos um exército de gente que não tem o que fazer.

Os militares vivem no ócio e se acostumaram a chantagem e mamata. — Marco (@LeiteMalp) April 20, 2022

Quando não exigimos que militares fossem pundos por intervir em uma democracia. — Cida Ramiro🚩🚩🚩🚩🚩 (@RamiroAparecida) April 20, 2022





