Juliana Paes é chamada de “Regina Duarte da nova geração” após atacar a esquerda e defender médica bolsonarista

247 - A atriz Juliana Paes foi criticada e teve seu nome comparado nas redes na manhã desta quinta-feira (3) ao da bolsonarista Regina Duarte.

A comparação ocorreu após ela sair em defesa da médica bolsonarista e defensora da cloroquina Nise Yamaguchi, além de falar sobre os "delírios comunistas da extrema esquerda”, ao rebater as críticas que recebeu.

A atriz Letícia Sabatella, que possui uma ligação de décadas com movimentos progressistas, rebateu a atriz. "Um dia, a gente pode conversar com calma, te mostraria que, através de muitas fake news disseminadas para acreditarmos que o Brasil corre o risco de virar uma ditadura comunista, partem de quem está querendo implantar uma ditadura ao molde do que já houve em nosso país. Em meu caminho, sempre cuidei de conhecer de perto os movimentos sociais tão criminalizados. Só este cuidado, te peço na sua linda fala, minha querida”, disse Sabatella.

Veja a repercussão:

A Juliana Paes se formou com méritos na escola da Regina Duarte



Pra quem tem tudo, lutar para que todo mundo tenha três refeições por dia, um teto para dormir e um mínimo de dignidade é um delírio comunista da extrema-esquerda — matheus (@sensaciorrivel) June 3, 2021

Quando a gente vê alguns comentários como o da Juliana Paes sobre a CPI, ou os da Regina Duarte sobre política, a gente lembra que nem todo artista é inteligente. Nem todo artista é engajado e com sensibilidade social. Tem gente burra e limitada em todas as áreas. June 3, 2021

Regina Duarte vendo que Juliana Paes apertou 17 com gosto após falar sobre os delírios comunistas pic.twitter.com/xsIl4AipT0 June 3, 2021

A Globo sempre entregou uma Musa da direita, e agora tbm entrega da extrema-direita.

Regina duarte, Juliana Paes, Maitê Proença e Luana piovani apertaram o 17 com força. pic.twitter.com/w70nU81LLl — TonRenk (@RenkM32) June 3, 2021

