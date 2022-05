Juliette aparece chorando e é consolada após fala de Samantha Schmütz (vídeo)

No vídeo postado por fãs de Juliette no Twitter, ela chora ao interagir com fãs na saída dos Estúdios Globo. edit

247 - Juliette apareceu chorando em um vídeo postado em rede social na noite desta segunda-feira (16). No registro, fãs aparecem tirando fotos com a campeã do BBB 21, que se envolveu em uma polêmica com Samantha Schmütz – a atriz e humorista questionou se a ex-BBB seria uma artista após fala de grande repercussão no Altas Horas. A reportagem é do portal Na Telinha.

No vídeo postado por fãs de Juliette no Twitter, ela chora ao interagir com fãs na saída dos Estúdios Globo. Nesta segunda, ela marcou presença no TVZ ao lado de Pedro Sampaio, na campanha de lançamento do single Cansar de Dançar. Uma das jovens presentes trazia um papel escrito “Fã de artista”, o que fez a famosa se emocionar.

Mais cedo, Samantha Schmütz rebateu uma fala de Juliette que repercutiu no Altas Horas do último sábado (14). No programa da Globo, a vencedora do BBB 21 afirmou que os artistas tem a obrigação de se posicionar em temas políticos e sociais. Em rede social, a atriz e humorista questionou: “Mas ela é artista?".

“Como artista eu acho que é uma obrigação. A gente tá num lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social, então acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, eu acho que é obrigação“, declarou Juliette no Altas Horas de Serginho Groisman.

A fala da ex-BBB, que seguiu a carreira de cantora com o fim do confinamento, causou repercussão nas redes sociais. Ela foi adiante: “Acho que a gente como artista tem obrigação. Tudo que atinge a sociedade nos diz respeito”. Ao lado dela, estava Juliana Paes, que já foi muito criticada por seus posicionamentos nas redes sociais.

Em publicação do perfil Mídia Ninja no Instagram, que exaltava a fala de Juliette na Globo, Samantha Schmütz retrucou: “Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”. Minutos depois, o comentário desapareceu da publicação, podendo ter sido apagado pela própria humorista.

