Justiça manda Nikolas Ferreira retirar vídeo que usa imagem de Felipe Neto para lucrar

247 - A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Nikolas Ferreira, o deputado federal eleito mais votado do Brasil, retire do ar um vídeo em que usa a imagem de Felipe Neto para vender o evento “O Grande Cancelamento”. A decisão, em caráter liminar, prevê a derrubada de uma publicação feita no Instagram sob pena de multa diária de R$ 3 mil. As informações são do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Na ação, o youtuber pede que Nikolas o indenize em R$ 50 mil por danos morais. Alega que os vídeos promocionais dos eventos organizados pelo parlamentar usam sua imagem “com notório intuito vexatório”.

A juíza Bianca Nigri, da 4ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, mandou intimar também o Facebook. A magistrada argumenta que a manutenção do post “causa abalo a sua imagem” e que tal “culmina com dano irreparável”, motivo pelo qual deferiu a tutela antecipada com urgência. E afirma:

“Pelo que se vê, não há conteúdo cultural, de forma que a sua exclusão não trará prejuízos à sociedade ou causará omissão às informações indispensáveis à convivência dos seguidores”.

