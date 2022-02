Marcelo Adnet detona Sônia Abrão: "me arrependo de não ter processado"

Apoie o 247

247 - Após Sonia Abrão disparar fake news e informar que a ex-participante do BBB Maria teve uma reação agressiva após saber que foi desclassificada do reality, diversos internautas , influencers e artistas criticaram a postura sensacionalista da apresentadora, incluindo o humorista Marcelo Adnet.

>>> Sonia Abrão é acusada de espalhar fake news sobre "surto" de Maria, do BBB

No Twitter, Marcelo respondeu o tweet da jornalista Rosana Hermann sobre o caso. No texto, o comediante da Globo afirma que se arrepende de não ter processado Abrão quando atacou a vida pessoal do artista, enquanto ele era casado com Dani Calabresa.

Veja:

Fake news é a mentira produzida para lucrar. A pessoa mente, as pessoas DÃO AUDIÊNCIA 2 vezes: qdo assistem e quando desmentem. O mentiroso ganha E TODO MUNDO SAI PERDENDO.

A tarde é suja. pic.twitter.com/n1MVcdBs7s — Rosana Hermann (@rosana) February 16, 2022

