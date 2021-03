Ministro Marcos Pontes vira piada nas redes por usar 'astronauta' no nome

O tenente-coronel da Força Aérea Brasileira (FAB) Marcos Pontes, ministro Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Jair Bolsonaro, virou piada nas redes sociais após divulgação de foto na qual sua placa de identificação aparece “Astronauta Marcos Pontes” edit

247 - O tenente-coronel da Força Aérea Brasileira (FAB) Marcos Pontes, ministro Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Jair Bolsonaro, virou piada nas redes sociais, nesta terça-feira, 16, após divulgação de foto na qual sua placa de identificação aparece “Astronauta Marcos Pontes”.

“O Marcos Pontes mudou o primeiro nome dele?”, questionou o perfil Bolsominions Arrependidos no Twitter.

O Marcos Pontes mudou o primeiro nome dele?

A foto divulgada é de uma reunião entre o ministro e o deputado federal Nelson Barbudo (PSL-MT), que levou ao astronauta “algum projeto” e “material” para o enfrentamento à pandemia do coronavírus.

O Deputado Federal @nelsonbarbudo (PSL/MT) apresentou nessa sexta-feira (12) aqui no @mctic, um projeto de pesquisa como mais uma ação no enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus.



Saiba mais em https://t.co/CZOSdFZ365

“Astronauta Marcos Pontes e Nelson Barbudo usam nome+adjetivo assim como o chefe, Bolsonaro Genocida”, publicou outro perfil no Twitter.

"Astronauta Marcos Pontes e Nelson Barbudo usam nome+adjetivo assim como o chefe, Bolsonaro Genocida", publicou outro perfil no Twitter.

“Chacota demais ele ser identificado como ‘astronauta Marcos Pontes’. Primeiro que ele só pegou uma carona pro espaço. Segundo que foi uma carona com os russos, então no máximo ele é o Cosmonauta Marcos Pontes”, escreveu o perfil Agenda do Jair.

Chacota demais ele ser identificado como "astronauta Marcos Pontes".



Primeiro que ele só pegou uma carona pro espaço.



Segundo que foi uma carona com os russos, então no máximo ele é o Cosmonauta Marcos Pontes.

Em 30 de março de 2006, durante o governo Lula, o agora ministro partiu para a Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo da nave russa Soyuz TMA-8. Ele retornou no dia 8 de abril. Foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço.

