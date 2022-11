Monark acusa Mamãe Falei de apoiar censura e assunto gera briga ao vivo (vídeo)

Ânimos ficaram exaltados durante participação do deputado cassado no “Monark Talks” edit

247 - Os ânimos ficaram exaltados durante a participação do ex-deputado cassado Arthur do Val, o “Mamãe Falei” no programa do Monark no Youtube, o “Monark Talks” .

A situação começou a ficar tensa quando do Val defendeu as ações do ministro do STF Alexandre de Moraes contra os atos golpistas dos bolsonaristas na contestação do resultado das eleições.

Monark se irritou com a fala e o acusou de apoiar a censura.

Veja:

foda assistir a um debate onde o mamãe falei é o adulto da sala, mas enfim, aconteceu aqui pic.twitter.com/9gtHN5n9VP — Der Flecha 🇺🇦 (@derflecha) November 9, 2022

