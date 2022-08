Moro age como candidato a presidente, ataca Lula e vira piada nas redes: "se enxerga, marrequinho!"

Candidato a única vaga ao Senado no Paraná está 11 pontos percentuais atrás de Álvaro Dias edit

247 - Como se fosse um candidato a presidente, Sergio Moro usou suas redes para promover vários ataques ao ex-presidente Lula, durante a sabatina que o petista concedeu ao Jornal Nacional nesta quinta-feira (25).

Apesar do tom, a situação política de Moro não anda nem um pouco confortável. O ex-juiz que foi considerado suspeito pelo STF e quebrou parte da economia brasileira com a Operação Lava Jato, como Lula ressaltou durante a sabatina, disputa uma única vaga ao Senado no Paraná está 11 pontos percentuais atrás de Álvaro Dias, que lidera o pleito.

Veja a repercussão:

patético esse ex-juiz de nada, exercendo seu bolsonarismo de raiz, com frases sem sentido e sem nenhum valor, como sua triste figura na vida pública. August 26, 2022

Você tá tão abalado com o show que Lula deu que tá aí escrevendo português errado de novo! August 26, 2022

O Moro virou a Mara Maravilha da política, né? Foi relevante e até comparado por algum tempo com o topo da pirâmide, não podemos negar. Mas isso passou e agora só repercute falando mal de quem sobreviveu melhor. August 26, 2022

E o Moro hoje só na Marília Mendonça. Oh sofrência. pic.twitter.com/69ICvX5qH5 — Rafael Moreno  (@RafaelMorenoPqP) August 26, 2022





