Moro é assunto mais comentado do Brasil após humilhação pública; confira os memes

Presença do ex-juiz suspeito no debate foi classificada como “humilhante” pelos internautas edit

247 - Após interferir no pleito eleitoral de 2018 para tirar Lula das eleições, ser ministro de Jair Bolsonaro, romper com o governante e agora servir como “mentor” do ocupante do Planato durante o debate promovido pela Band neste domingo (16), internautas apontaram o serviço humilhante prestado pelo ex-juiz suspeito e agora senador Sergio Moro.

Nem mesmo a Globo, que alçou o lavajatismo a status de estrela, possui mais argumentos. Merval Pereira assumiu publicamente que Moro deu atestado de parcialidade.

A #constrangedor também dos assuntos mais comentados nas redes.

Confira:

Moro ao lado de Bolsonaro mostrando que a humilhação não tem limites. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 17, 2022

A humilhação não tem limites. O medo que o Moro tem de o Lula voltar à presidência é tamanho que agora aceita ser papagaio de pirata de um cara que ele acusa de não querer combater a corrupção no Brasil. Que vexame! Está onde merece, fazendo o papel do “padre de festa junina”. pic.twitter.com/OkkhNHP399 October 17, 2022

Constrangedor ver a humilhação do Moro de papagaio de pirata do Bozo no #DebateNaBand pic.twitter.com/QujQdq7VpA — memecrata (@memecrata) October 17, 2022

A boca de Moro encolheu de tanta humilhação🤮 pic.twitter.com/ikqAjesARy — Lulíssima ️1️⃣3️⃣ (@galvao_jo) October 17, 2022





