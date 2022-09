Moro se autointitula juiz do debate na Globo e Janones o enquadra: "deveria estar fazendo curriculum"

A resposta de Janones conta com mais curtidas do que a própria postagem de Moro. edit

247 - Em segundo lugar nas pesquisas ao Senado no estado do Paraná, o ex-juiz considerado suspeito pelo STF Sergio Moro insiste em ignorar as demandas do estado e focar no pleito eleitoral. Na manhã desta quinta-feira (29), ele resolveu se autointitular o juiz do debate que será promovido nesta noite na Rede Globo:

“Hoje vou acompanhar o debate da Globo. Serei o detector de mentiras do Lula. Vamos ver como ele vai encarar as perguntas sobre CORRUPÇÃO em

seu governo. A cada mentira do Lula, estarei aqui pra trazer a verdade. Tenho experiência”, disse Moro.

Na sequência, André Janones rebateu: “Você devia era tá fazendo curriculum”.

Você devia era tá fazendo curriculum — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) September 29, 2022





