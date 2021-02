''Muito infeliz'', diz Dudu Nobre sobre piada de Nego Di com Arlindo Cruz

No Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, Dudu disse esperar a eliminação de Nego Di no paredão do BBB21 desta terça-feira edit

247 - O músico Dudu Nobre, em participação no Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, classificou como "muito infeliz" a piada do humorista gaúcho Nego Di sobre o AVC sofrido pelo sambista Arlindo Cruz.

Opinando sobre o Big Brother Brasil (BBB) 21, Dudu Nobre disse acreditar que Nego Di deve sair no paredão desta terça-feira (16) e falou sobre o trabalho do participante do reality. "Acho que hoje quem sai é o Nego Di. Porque eu até já conhecia o trabalho dele antes, só que quando você entra na casa, acaba que aparecem muito as suas coisas. Ele foi muito infeliz numa piada que fez com o Arlindo Cruz, isso é uma coisa que está repercutindo muito, todo mundo ficou muito chateado. Eu mesmo fiquei chateado".

"O pessoal que faz humor hoje tem que ter esse pensamento, tem certas coisas que não dá pra serem feitas. Você tem que ter bom senso e, no que aconteceu, ele não teve", completou.

